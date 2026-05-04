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大東電第1季 EPS 4.33元 創高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

線纜廠大東電（1623）、華榮、億泰昨（4）日財報，大東電第1季稅後純益2.8億元，年增52.2%，每股純益（EPS）4.33元，單季獲利創下歷史新高紀錄。

另外，華榮第1季稅後純益1.57億元，與去年同期持平，每股純益0.37元。億泰第1季稅後純益5,351.8萬元，年減53.1%，每股稅後純益0.28元。

大東電表示，獲利大幅成長的主因在於產品結構顯著優化，其中特高壓電纜產品表現尤為亮眼，單季營收突破10億元大關，占整體營收比率達54%。在高附加價值產品出貨占比提升下，帶動整體毛利率由去年同期的18%提升至22%，毛利率也創下歷史新高，顯見公司在特高壓市場的競爭優勢。

另，大東電昨日也公告4月營收4.77億元，年減8.6%；累計今年前四月營收23.39億元，年增7.36%，大東電表示，單月營收主要受到台電拉貨時程波動影響，因此較去年同期減少。

華榮近年受惠台電強韌電網計畫，目前在手訂單滿檔，訂單可望一直接到2033年，華榮表示，超高壓電力電纜上，將加速345kV高壓器材第二供應商認證，爭取年度新標案增加工程施工費用，低壓電力電纜上，製造設備陸續電控更新，提升技術及生產效益，擴大半導體相關建廠用線。

至於億泰，同樣受惠台電強韌電網計畫，億泰表示，台電「強化電網韌性建設計劃」未來十年將投入5,645億元，預計2022年至2032年淘汰全台老舊電纜，將帶動電纜相關業務的發展，未來持續發展產品專業化以區隔市場，增加高附加價值產品的銷售比重。

營收 EPS

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