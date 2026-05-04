機器人「黃金三角」 聚光

輝達執行長黃仁勳喊機器人三年內將成主流，特斯拉AI機器人Optimus下季將上市，國內機器人關鍵零組件大廠上銀（2049）、和大、富田、歐特明等相繼入列國際人形機器人供應鏈，下半年陸續出貨，可望躋身一線供應商。

業內指出，上述四家台廠由於掌控AI機器人關節、馬達、視覺與大腦的關鍵零組件及其技術面的「黃金三角」，因此最受到矚目。

據悉，國際（美系）人形機器人大廠近期陸續通令其供應鏈廠商，做好人形機器人零組件驗證的最後整備，即將進入商業化階段，而各家大廠也都準備好接單出貨，近期將動起來。

上銀擁有完整機器人關鍵零組件產品線，其中，諧波減速機已打入國際人形機器人大廠供應鏈，今年並首度參加台北國際電腦展「AI機器人專區」，將展出雙臂機器手、行星滾柱螺桿等新品，與美國機器人新創公司合作開發的物流機器人將首度亮相，其中，物流機器人預計近期就會接單出貨。

和大集團近年將其在電動車減速齒輪的技術優勢，全面延伸至人形機器人市場，並透過轉投資與跨領域材料合作，上位機器人關節的核心供應鏈。

和大的核心產品為機器人關鍵的行星減速機，去年以來，就持續進行產品送樣的作業，近期更進入最後的產品規格訂定，上線出貨正緊鑼密鼓展開，將逐步進入量產與出貨階段。

富田身為台灣馬達技術的領航者，近期在機器人領域的佈局展見出從「單一組件」轉向「系統整合」的強大企圖心；其中，在機器人關節模組方面，已延伸至機器人關節所需的多關節馬達系統。

歐特明近年來積極將其在車用視覺AI的技術，跨足延伸至機器人與無人載具（AMR/UGV）領域，特別強調將「IATF 16949車規等級」的標準導入戶外機器人市場。

在機器人部分，歐特明主要聚焦於「感知」與「定位」，將原本應用於乘車用與大型商用車的先進駕駛輔助系統（ADAS），轉化為機器人的「眼睛」與「大腦」，使其能擺脫傳統對高精地圖（HD Map）或光達（LiDAR）的依賴。

另外，歐特明也與NVIDIA生態系合作，推出支援NVIDIA Jetson AGX Orin的轉接板與相機模組，讓開發者能將車規鏡頭快速整合至AI運算平台。