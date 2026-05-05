快訊

鼠患爭議成市長選戰攻防議題 北市：通報量無異常增加

聽新聞
0:00 / 0:00

智邦目標價 喊到3,000元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通股王智邦（2345）近期全力搶進全光網布局，加上既有AIDC用交換器及AI加速器模組出貨持續升溫，外資按讚，給予「加碼」評等，目標價喊上2,750元甚至3,000元。

智邦昨（4）日股價強攻漲停板2,505元收市，再寫新天價，大漲225元。

外資看好智邦全光網及AI基礎設施布局，紛紛調高目標價。美系外資維持「加碼」評等，目標價大幅提升49%至2,750元，預估2026年每股純益上看68.77元。

智邦近期除既有客戶持續出貨800G交換器及AI加速模組，去年第4季新增大型雲端服務供應商（CSP）客戶出貨800G產品，首季營收701.2億元，雖季減2.6%，仍是同期最佳，年增64%。

法人看好，智邦近期AI加速器模組雖處於產品世代轉換期，但800G交換器產品持續出貨，已經打入三個客戶，預估今年上半年800G產品貢獻營收比重可望超過一成，加上AI加速器模組持續出貨，可望推升本季營收季增個位數百分比，甚至有機會挑戰2025年第3季創下的729億元單季歷史新高水準。

智邦打造全光全國產全方位的AI基礎設施解決方案，發表IOWN全光網成果，日前臺灣國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、中華電信、智邦（及旗下鈺登科技）、日本NTT及台灣恩悌悌系統共同合作下，透過「創新全光與無線網路（IOWN）」中「全光網路（APN）」與光電融合技術於運算領域，秀展現台日合作全光網路發展主權AI新亮點，並應用在台日跨國即時直播翻譯，以及智慧交通等領域。

營收 智邦

延伸閱讀

AI 需求強勁 法人調高台達電獲利預估及目標價

目標價5,000元！聯發科ASIC紅利爆發鎖漲停IC設計族群一起飆

聯發科目標價 高盛喊到5,000元…重申「買進」評等

就是這道光！這檔封測股切入 LPO 股價四月以來大漲157%

相關新聞

聯發科、緯穎 四檔有戲

美股四大雲端服務供應商（CSP）公布首季財報，其中Alphabet最受矚目，主因在於旗下Google稍早公布新一代Google TPU，備受市場看好，也帶動ASIC概念股包括IC設計龍頭聯發科（245

亞德客、上銀 挑逾90天

台股頻創高，類股輪動快速，相關傳動元件業者受惠資金輪動、景氣復甦，及迎接6月Computex，將帶動機器人熱潮，包括亞德客-KY（1590）、上銀等股價攀高，相關權證也受矚目。

華通 押價內外15%

華通（2313）受益低軌衛星、光模組需求熱絡，並積極擴充產能，法人看好獲利成長力道及題材想像空間仍大，加上非消費性電子訂單持續提升，產品組合轉佳，後續展望正向。

台達電 兩檔搶鏡

台達電（2308）受惠AI電源相關以及散熱解決方案需求強勁，AI占營收比重約已達四成，毛利率也優於預期。法人表示，第2季台達電持續受惠GB300放量出貨，預估AI Power相關營收包含HVDC、PS

穩懋 選逾六個月

穩懋（3105）搭上近來光通訊族群順風車，股價再受矚目，近日拉回可用相關權證參與。法人預估，第2季光通訊元件產品進入量產，加上航太產品營收貢獻顯現，將帶動穩懋營收成長。

最牛一輪／京元電夯 兆豐61叫好

京元電（2449）受惠AI GPU、ASIC測試業務升溫，今年營收有望年增約四成、逼近500億元；資本支出也從原本393.72億元二度上修至500億元，續創新高，擴產重心聚焦高功率預燒老化測試產能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。