智邦目標價 喊到3,000元

網通股王智邦（2345）近期全力搶進全光網布局，加上既有AIDC用交換器及AI加速器模組出貨持續升溫，外資按讚，給予「加碼」評等，目標價喊上2,750元甚至3,000元。

智邦昨（4）日股價強攻漲停板2,505元收市，再寫新天價，大漲225元。

外資看好智邦全光網及AI基礎設施布局，紛紛調高目標價。美系外資維持「加碼」評等，目標價大幅提升49%至2,750元，預估2026年每股純益上看68.77元。

智邦近期除既有客戶持續出貨800G交換器及AI加速模組，去年第4季新增大型雲端服務供應商（CSP）客戶出貨800G產品，首季營收701.2億元，雖季減2.6%，仍是同期最佳，年增64%。

法人看好，智邦近期AI加速器模組雖處於產品世代轉換期，但800G交換器產品持續出貨，已經打入三個客戶，預估今年上半年800G產品貢獻營收比重可望超過一成，加上AI加速器模組持續出貨，可望推升本季營收季增個位數百分比，甚至有機會挑戰2025年第3季創下的729億元單季歷史新高水準。

智邦打造全光全國產全方位的AI基礎設施解決方案，發表IOWN全光網成果，日前臺灣國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、中華電信、智邦（及旗下鈺登科技）、日本NTT及台灣恩悌悌系統共同合作下，透過「創新全光與無線網路（IOWN）」中「全光網路（APN）」與光電融合技術於運算領域，秀展現台日合作全光網路發展主權AI新亮點，並應用在台日跨國即時直播翻譯，以及智慧交通等領域。