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南亞科4月合併營收創新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
南亞科總經理李培瑛。聯合報系資料照
南亞科總經理李培瑛。聯合報系資料照

記憶體大廠南亞科（2408）昨（4）日公告4月合併營收254.91億元，再創單月歷史新高，月增40.29%，並較去年同期暴增717.33%；前四月合併營收745.78億元，超越去年總營收665.86億元，年增623.58%。

展望後市，南亞科總經理李培瑛先前表示，首季DRAM平均售價（ASP）上漲超過70%，本季將再季增數十個百分比，但數字多少不方便透露，下半年漲勢也可望延續，看好南亞科高毛利率表現可望一路維持至第4季，預估2027年仍無法滿足客戶需求，意即缺貨格局不會改變。

李培瑛認為，AI應用已成為主要成長動能，南亞科的客製化AI用記憶體產品（UWIO）已開始貢獻營收，涵蓋雲端與終端應用。另外，AI發展不僅帶動伺服器需求，也同步推升高階固態硬碟（SSD）、企業級SSD（eSSD）及網通設備對DRAM需求，南亞科在當中扮演AI價值鏈的角色。

談到應用面，李培瑛說明，除雲端之外，高階企業級SSD（eSSD）、BMC與NIC等資料中心相關元件，同步帶動DDR4、DDR5及LPDDR系列產品需求；終端市場則由高階PC與手機支撐高價產品出貨，使得整體市場維持強勁動能；雖然部分低價產品需求略有放緩，但並未影響整體產業供需平衡。

李培瑛表示，DDR4、DDR3等成熟製程產能正加速退出市場，但記憶體業新增產能多集中於高階製程與AI相關應用，導致整體供給難以快速補足需求缺口，即便三大原廠已啟動資本支出擴張，新產能實際貢獻仍須待2028年後才會顯現，短期供需吃緊態勢預計將延續至2027年。

產能布局方面，南亞科泰山新廠進度如期推進，擬定2027年第1季開始裝機投產，公司預期，新廠產能將超越既有規模，有助支撐未來數年成長，並透露中長期仍有進一步擴產規劃，但尚未進入具體階段。

南亞科昨天強攻漲停價237元、漲21.5元。

營收 南亞科 李培瑛

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