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鼎元財報／首季獲利1,663萬元轉虧為盈 終結連五季虧損

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
鼎元公司。記者籃珮禎／攝影
鼎元公司。記者籃珮禎／攝影

鼎元（2426）4日公告第1季財報，單季稅後純益1,663萬元，每股純益0.06元，成功終結連續五季虧損態勢，營運順利轉虧為盈。雖然首季營收5.45億元較去年同期下滑約9.85%，但受惠產品結構優化，毛利率衝上19.63%，表現亮眼。

鼎元第1季稅後純益1,663萬元，相較去年第4季虧損2,271萬元、去年同期虧損178萬元，單季營運表現由虧轉盈。由於先前連續五季基期皆為虧損，首季獲利象徵營運已走出谷底。

鼎元指出，首季獲利體質顯著改善，關鍵在於高毛利的光通訊產品占比拉升。過去該產品線營收僅占低個位數，今年第1季已成長至約3,500萬元，占比一舉拉高至7%左右，帶動單季毛利率季增8.89個百分點，年增6.04個百分點。

展望後市，鼎元對全年獲利目標深具信心。隨著AI資料中心對高速傳輸需求激增，鼎元研發的高速PD晶片可望持續放量，加上車用保護元件布局深化，營運可望逐季走強，展現轉型高階應用市場的成果。

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