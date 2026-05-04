快訊

史國專機起飛！賴總統預期搭乘該機明晨抵台 飛機身分資訊疑「刻意關閉」

日職／徐若熙淚光閃爍 4局被掃射14安、失7分遭西武震撼教育

傳伊朗飛彈擊中美國軍艦 油價應聲上漲逾5%…美方說法不同調「陷羅生門」

聽新聞
0:00 / 0:00

大東電財報／台電訂單挹注！第1季EPS 4.33元 創單季新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大東電董事長林志明。記者林澔一／攝影
大東電董事長林志明。記者林澔一／攝影

線纜廠大東電（1623）4日公告財報，大東電第1季稅後純益2.8億元，年增52.21%，每股稅後純益（EPS）4.33元，單季獲利創下歷史新高。

大東電表示，獲利大幅成長的主因在於產品結構顯著優化，其中特高壓電纜產品表現尤為亮眼，單季營收突破10億元大關，占整體營收比例達 54%。在高附加價值產品出貨占比提升下，帶動整體毛利率由去年同期的18% 提升至 22%，毛利率也創下歷史新高，顯見公司在特高壓市場的競爭優勢。

大東電今日同步公告營收，大東電4月營收4.77億元，年減8.68%；累計今年前四月營收23.39億元，年增7.36%，大東電表示，單月營收主要受到台電拉貨時程波動影響。

大東電表示，目前在手訂單仍維持逾百億元水準，雖因台電拉貨動能短暫放緩，但對第2季營運採審慎保守看法，然受惠於標案遞延效應，預期第3季將重啟成長動能。整體而言，隨著台電新訂單陸續執行與拉貨節奏恢復，下半年成長動能可期，全年營運展望樂觀。

台電 營收 EPS

延伸閱讀

融程電財報／首季EPS達1.8元 預期第2季營運將創單季歷史新高

穎崴財報／第1季大賺近兩個股本 AI、HPC測試需求續旺

五福財報／單季EPS 3.44元、創單季歷史次高 持續擴張實體據點

AI 需求強勁 法人調高台達電獲利預估及目標價

相關新聞

大東電財報／台電訂單挹注！第1季EPS 4.33元 創單季新高

線纜廠大東電（1623）4日公告財報，大東電第1季稅後純益2.8億元，年增52.21%，每股稅後純益（EPS）4.33元，單季獲利創下歷史新高。

亞德客獲大摩按讚 為何目標價有望升至2,000元？

亞德客-KY（1590）前波高點上衝至1,580元，後市有望挑戰2,000元大關。值得注意的是，摩根士丹利（大摩）證券近期最新報告看好，受惠於產業上升周期及市占率提升，2026年營運動能強勁，全年營收

貨櫃三雄運力規劃 投資人關注

隨著5月股東會旺季到來，在高油價牽動高運價時代，投資人關注貨櫃三雄運力規劃，其中，長榮目前運力達197萬TEU，預計第3季將突破200萬TEU，且節能船舶的比重全面拉升，獲利動能也可望同步升級。

仲裁聲請遭駁回 藥華藥上訴德最高法院

藥華藥（6446）昨（3）日宣布，針對德國法蘭克福高等法院（OLG Frankfurt）駁回公司提出撤銷國際商會（ICC）仲裁庭2025年2月17日「部分仲裁判斷」之聲請，已依法向德國聯邦最高法院（B

雲品飄香 節慶接單火熱

雲品（2748）委託經營版圖加速擴張，隨新據點陸續開出與宴會市場需求升溫。公司指出，5月母親節與端午節餐飲接單熱絡，6月在台北國際電腦展（COMPUTEX）帶動下，住房與宴會市場同步升溫，加上新委託案

三陽、裕日車 促銷休旅車

裕日車、三陽搶攻中型休旅車市場，戰火升溫。裕日車（2227）以櫻花特仕版將X-TRAIL加碼為豪華休旅車搶市奏效，三陽旗下的南陽現代全面升級TUCSON L 1.6T配備，以更豐富的內裝配備在中型國產

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。