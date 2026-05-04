合勤控財報／記憶體漲價又缺貨 第1季毛利率少了逾6個百分點

記憶體漲價又缺貨，影響網通產業營運表現，網通廠合勤控（3704）4日公布第1季每股純益0.29元，低於上季及去年同期水準，單季毛利率24%，較上季30.6%，少了超過六個百分點。

合勤控第1季營收63.1億元，季增11.5%，年減10.2%，毛利率24%，低於上季30.6%，高於去前同期22.6%，歸屬母公司業主淨利1.17億元，季減34.3%，年減58.4%，每股純益0.29元。

去年合勤控靠著優化產品組合，持續提升毛利率表現，2025第3季季報，毛利率29.88%，創2011年以來新高，第4季更站上三字頭，來到30.6%。

不過因為記憶體漲價議題，即使合勤控與客戶協商價格調整，仍對毛利率造成一定影響。

去年合勤控法說會上，面對法人提問記憶體漲價影響。合勤控營運長林錦蘭就預告，2025年上半年有所緊覺，已預先備貨，因此年底前影響有限，預期2026年仍維持漲價態勢，恐影響毛利率約4到5個百分點，將與客戶洽談價格調整，成本分攤。