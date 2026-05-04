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立積法說會／看今年維持雙位數成長 下半年優於上半年、毛利率拚回35%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

射頻晶片廠立積（4968）4日在法說會上釋出偏正向展望。副總經理黃智杰表示，儘管記憶體漲價壓抑網通產業短期能見度，但各國通訊基礎建設仍按既定目標推進，整體通訊產業長線趨勢不變，公司今年營運目標維持不變，仍力拚雙位數成長，本季將依既有節奏推進，隨新專案持續開出，下半年營收可望優於上半年。

黃智杰坦言，首季毛利率表現不理想，主因在於供應鏈成本上升。不過，公司目前並無直接調漲價格的規劃，而是將改善重心放在降低成本、提升良率、優化材料選用及擴大經濟規模。他指出，隨Wi-Fi 7滲透率持續提升，且其毛利率優於Wi-Fi 6，加上下半年非Wi-Fi應用開始放量，以及生產技術效率持續改善，公司整體毛利率目標仍是回到35%。

在產品動能方面，Wi-Fi 7仍是今年最主要的成長引擎。黃智杰表示，若以出貨量來看，今年Wi-Fi 7仍可望維持超過3倍成長，第1季實際數量表現也優於公司內部原先預期。相較之下，Wi-Fi 8雖已與多個平台展開合作，但今年貢獻仍相當有限，2026年占比也不高，較明顯的營收發酵時間點預估將落在明年下半年。

針對美國政府對中國大陸品牌路由器禁售一事，立積認為，目前美國聯邦通訊委員會的審查重點仍未完全明朗。若從品牌選擇角度來看，台灣品牌廠可能有機會受惠；但若從代工角度來看，全球品牌原本就多由台廠代工，整體市場版圖未必會出現太大位移，較明顯的影響反而是新法規可能使整體出貨速度放慢。

至於Skyworks與Qorvo合併的影響，立積表示，客戶端已出現部分先期動作，電信營運商傾向降低單一供應來源策略，並開始與公司洽談今年下半年至明年的產能擴充需求，整體而言，公司認為此變化對立積偏向正面。

營收

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