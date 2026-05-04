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富世達首季每股大賺13.38元創新高 連3季賺逾1股本

中央社／ 台北4日電

富世達今天公布第1季財報，營收新台幣41.83億元，季增5.2%，年增85.8%；歸屬母公司淨利9.17億元，季增22.1%，比去年同期大幅成長1.57倍，單季每股純益13.38元，創歷史新高，已連3季單季賺進超過1個股本。

富世達第1季毛利率32.3%，季增3.25個百分點，比去年同期大幅拉升10.16個百分點，首度衝破3成大關。

富世達隨母公司奇鋐切入液冷散熱供應鏈，提供液冷快接頭，及AI伺服器滑軌等關鍵零組件，帶動公司營運大爆發。

富世達董事長黃祖模在上季法說會中表示，AI動能非常強，去年富世達包括水冷頭、滑軌等伺服器相關產品占公司營收比重達36.3%，估計今年伺服器相關產品營收可望再倍數成長，營收占比拚過半。

富世達5日將召開法說會，進一步說明產業景氣與營運後勢。

營收 伺服器 富世達

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