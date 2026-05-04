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穎崴財報／第1季大賺近兩個股本 AI、HPC測試需求續旺

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

股后半導體高階測試座大廠穎崴（6515）4日公布第1季財報，單季營收與獲利同步改寫新高，稅後純益達7億元，年增14%，每股稅後純益19.54元，單季大賺近兩個股本，展現高階測試介面需求強勁動能。

穎崴第1季合併營收29.8億元，季增33.5%、年增29.7%；毛利率43%，季增1.3個百分點、年減5.8個百分點；營益率26.1%，季增4.8個百分點、年減5.6個百分點；稅後純益7億元，季增44.7%、年增14%，每股稅後純益19.54元。整體來看，雖然毛利率與營益率仍低於去年同期，但營收規模快速放大，帶動本業獲利較上季明顯回升。

展望後市，穎崴營運動能仍聚焦AI、HPC與ASIC晶片測試需求。穎崴受惠全球AI與HPC客戶需求強勁，高階測試座Coaxial Socket及MEMS探針卡拉貨動能不減，隨在手訂單持續增加、新產能開出，營收可望逐季增長。

股價表現方面，穎崴已晉升台股「萬元俱樂部」，並穩居台股股后地位。穎崴一線國際客戶多採用先進製程，相關營收占比已超過七成，搭配AI驅動半導體先進製程供不應求，帶動股王、股后比價行情延續。隨首季財報持續繳出高獲利成績，穎崴也成為市場觀察AI測試介面供應鏈景氣的重要指標之一。

半導體 營收 穎崴

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