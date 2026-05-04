融程電財報／首季EPS達1.8元 預期第2季營運將創單季歷史新高

工業電腦廠商融程電（3416）公告2026年第1季經會計師核閱後合併財報，第1季營收為新台幣9.47億元，年增18.2%，創單季同期新高。單季營業毛利達3.5億元，年增3.3%。營業利益達1.43億元，稅後淨利達1.45億元，稅後EPS達1.80元。

受惠於國防軍工專案放量和邊緣AI運算需求增溫，準備迎接軍事國防與衛星太空應用需求倍增，反應記憶體成本漲價已與客戶進行價格協商，透過轉嫁成本與策略採購來確保毛利率，包括國防軍工、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用需求持續升溫，配合全球供應鏈彈性布局與強化全球在地化市場競爭力，預期全年營運維持雙位數成長。

展望後市，持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、國防、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化、與公共安全。