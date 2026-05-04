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南亞科營收／4月254.91億元 月增40.29%、年增717.33%
南亞科（2408）4日公布4月合併營收為254.91 億元，較上月增加 40.29%，較去年同期增加 717.33%；累計前4月合併營收 745.78 億元，較去年同期增加 623.58%；南亞科收在漲停237元，統計外資4日買超28,324張。
南亞科今年第1季截至3月31日自行結算合併財務報告；首季營收490.87億元，季增63.1%，單季毛利率67.9%，營業淨利率61.3%，本期稅後淨利260.58億元，淨利率53.1%，單季每股純益8.41元。
南亞科第1季營業毛利為333.16億元，毛利率67.9%，較上季提升18.9個百分點。營業淨利為301.11億元，營業淨利率61.3%，較上季提升22.2個百分點，營業外收入16.07億元，本期稅後淨利為260.58億元，淨利率53.1%。單季每股純益8.41元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。截至2026年03月31日，每股淨值62.25元。
南亞科第1季DRAM平均售價季增超過70位數百分比，銷售量季減中個位數百分比。
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