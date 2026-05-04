南亞科營收／4月254.91億元 月增40.29%、年增717.33%

網通大廠智邦（2345）近期全力搶進全光網布局，加上既有AIDC用交換器及AI加速器模組，受到外資給予「加碼」評等，目標價喊上2,750元甚至3,000元，激勵股價一舉超越股號的2,345元水準，站上

2026-05-04 11:46