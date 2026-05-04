股價超越股號！智邦登上漲停 站上2,500元大關

網通大廠智邦（2345）近期全力搶進全光網布局，加上既有AIDC用交換器及AI加速器模組，受到外資給予「加碼」評等，目標價喊上2,750元甚至3,000元，激勵股價一舉超越股號的2,345元水準，站上2,500元大關，今（3）日盤中更登上漲停2,505元鎖住。

近期外資也看好智邦在全光網及AI基礎設施布局，紛紛調高目標價，昨日美系外資看好智邦打造CPO交換器，OCS全光交換器、OWS光波長交換器，維持「加碼」評等，將目標價大幅提升49%，來到2,750元，預估2026年每股純益上看68.77元。

日前智邦參加「AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」，中華電信、日本NTT、智邦攜手合作「臺日IOWN全光網路智慧城市應用」，智邦更打造全光全國產全方位的AI基礎設施解決方案。

智邦正式發表IOWN全光網成果，臺灣國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、中華電信、智邦科技（及旗下鈺登科技）、日本NTT及台灣恩悌悌系統共同合作下，透過「創新全光與無線網路（IOWN）」中「全光網路（APN）」與光電融合技術於運算領域，秀展現臺日合作全光網路發展主權AI新亮點，並應用在臺日跨國即時直播翻譯以及智慧交通應用。

智邦OWS光波長交換器結合鈺登整合機架解決方案，打造全光全國產全方位的AI設施解決方案。國網中心南科與沙崙兩處算力中心部署國產化智邦（鈺登）OWS光波長交換設器、分散式AIDC基礎設備及全光網路終端設備（APN T）。

國科會以國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國網中心）之國網雲端算力中心為核心，串聯臺南南科、沙崙、臺中及新竹等全光網路節點，並與中華電信全區全光網路及AI資料中心進行整合；再透過臺日全光網路，與日本AI資料中心進行互連合作，建構臺灣下一代全光算力網路，更要積極拓展國際市場。