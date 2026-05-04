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先進封測需求強勁！日月光投控調高營收展望 8檔封測股亮燈漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
圖為日月光半導體高雄廠區一隅。 中央社
圖為日月光半導體高雄廠區一隅。 中央社

日月光投控（3711）4月29日舉行法說會，財務長董宏思表示，AI、高效能運算（HPC）及雲端應用讓先進封裝需求快速升溫，成長動能明顯優於預期，再次上調今年先進封測業務營收展望10%。4日台股在台積電（2330）、聯發科（2454）帶動下盤中一度飆逾1,700點，但封測族群仍相當吸金，日月光投控、京元電子（2449）、欣銓（3264）、頎邦（6147）、台星科（3265）等8檔亮燈漲停。

董宏思指出，今年先進封測不論封裝或測試成長動能都相當強，明顯優於原先預估，對於明年展望，他強調，動能仍將持續延續，且非常強勁。

因應市場需求強勁，日月光投控二度調升今年資本支出，由原訂70億美元，提高至85億美元（逾新台幣2,600億元），增幅逾兩成，其中，特別聚焦晶圓測試產能建置，相關設備預計今年第4季起陸續進駐、2027年放量。

技術布局方面，日月光投控表示，CoWoS全製程今年營收目標約3億美元，隨著產能逐步開出與客戶導入，將成為未來重要成長引擎。共同封裝光學（CPO）部分，董宏思表示，日月光正與晶圓代工夥伴及終端客戶密切合作開發，目前尚無具體營收數字可提供。不過，一旦CPO進入量產規模，日月光將是整體生態系中非常關鍵的合作夥伴。

日月光投控首季合併營收1,736.62億元，年增17%；毛利率20.1%，年增3.3個百分點；營益率10.1%，年增3.6個百分點；稅後純益141.48億元，年增 87%，每股純益3.24元。

日月光投控全面加碼資本支出，4月30日公告子公司矽品斥資108億元，向華新麗華集團旗下中小尺寸面板廠彩晶，以及觸控面板廠精金科技購買南科廠房及附屬廠務設施，將供營業使用。

日月光投控今股價再創新高，衝上525元漲停板，帶動封測族群一同大漲，京元電子、欣銓、力成（6239）、頎邦、台星科、華泰（2329）、逸昌（3567）等都漲停亮燈。

台星科 日月光 聯發科

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