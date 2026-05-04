目標價5,000元！聯發科 ASIC 紅利爆發鎖漲停 IC 設計族群一起飆

IC設計族群全面噴發，聯發科（2454）挾外資喊價5,000元消息激勵，5月首發日即跳空漲停鎖死，單日貢獻大盤近142點，僅次台積電（2330），並帶動創意（3443）、九暘（8040）、亞信（3169）紛紛亮燈，群聯（8299）、凌陽（2401）、晶豪科（3006）齊揚。

美系外資最新報告大幅上調聯發科目標價至5,000元，較4月30日收盤價2,610元隱含近92%上漲空間，為目前外資圈最高預期，並重申「買進」評等。這也是此外資今年第三度調升目標價，從年初1,400元一路上修，凸顯對其中長期成長性的高度信心。

美系外資指出，聯發科正搭上AI特殊應用IC（ASIC）結構性成長浪潮，且仍處於初升段，預估2027年至2028年將迎來爆發期。營運預測方面，高盛將2028年營收年增率由29%大幅上修至111%，營益率同步提升至33%；每股純益（EPS）更由原估177.38元一舉調高至406.51元，成長動能驚人。

回到基本面，聯發科第1季EPS達15.17元，季增逾5%，並將2026年AI ASIC營收目標上修至20億美元、較原預估翻倍。執行長蔡力行強調，為美系雲端大廠打造的AI加速器專案進展順利，將如期量產，且資料中心需求持續強勁，預期至2027年相關業務規模可擴大至數十億美元。

進一步觀察市場規模，法人預估AI ASIC整體可服務市場（TAM）達700億至800億美元的時程，已由原先2028年提前至2027年；在市占率10%至15%假設下，聯發科2027年相關營收可望達70億至120億美元，成為未來最關鍵成長引擎。

在台股高檔震盪格局下，資金轉向具備「籌碼、技術、基本面」三方優勢的強勢股。法人觀察，近十日三大法人積極加碼、均線呈多頭排列且漲幅顯著領先大盤的族群，集中於AI供應鏈與電子零組件，包括聯發科、矽力*-KY（6415）、聯電（2303）等，具備續強條件。

整體而言，隨AI應用加速擴散與國際資金回補，IC設計族群短線氣勢強勁；其中，聯發科在外資調升評價與ASIC業務爆發雙重加持下，躍居盤面資金核心，後續股價動能與產業帶動效應備受關注。