聽新聞
0:00 / 0:00

高盛：聯發科2027年EPS可達132.18元 目標價調到5,000元為法人最高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
高盛證券釋出報告指出，聯發科受惠於AI特殊應用IC（ASIC）的上升周期才剛開始，一直到2028年的獲利空間都很大。（路透）
高盛證券釋出報告指出，聯發科受惠於AI特殊應用IC（ASIC）的上升周期才剛開始，一直到2028年的獲利空間都很大。（路透）

高盛證券釋出報告指出，聯發科（2454）受惠於AI特殊應用IC（ASIC）的上升周期才剛開始，一直到2028年的獲利空間都很大。高盛將聯發科目標價一舉從2,454元大幅調高103%到5,000元，登上法人圈最高價，並重申「買進」評等。

高盛指出，聯發科獲利有上行空間，主要是來自於次世代AI ASIC專案所支撐。聯發科新一代專案的平均售價將比目前世代高出數倍，因為除了I/O晶粒以外，聯發科還有機會參與運算晶片設計流程。而且，由於新專案的內容價值更高，預期將提升毛利率，進而擴大至2028年的獲利上行空間。

因此，高盛將聯發科2028年的AI ASIC預估營收從190億美元大幅提高到480億美元，屆時將占總營收的66%。雖然投資人對第二種先進封裝方案有疑慮，但聯發科強調第二種方案有其優點，且執行進度良好。

在AI ASIC強勁成長展望的支撐下，高盛將聯發科2027年的預估營收年增率從60%上調到61%，2028年預估營收年增率更從29%大幅調高到111%，營業利益率則將從2027年的22%提高到2028年的33%。

高盛將聯發科今年的預估每股稅後純益（EPS）從51.7元上調到63.29元、2027年的預估EPS從122.72元調高到132.18元、2028年的預估EPS從177.38元大幅調高到406.51元；基於2027年下半年至2028年上半年的預估EPS，給予25倍的本益比，依據此調高目標價；重申「買進」評等，隱含92%的上漲空間。

這是今年以來高盛第三次上調聯發科目標價，從年初時的1,400元三級跳到5,000元。在外資法人中，目前的次高價是瑞銀的3,400元，接著是摩根士丹利的2,988元、花旗及麥格理的2,800元。

聯發科 高盛 EPS 營收

延伸閱讀

欣興目標價狂飆1350元！野村喊ABF超級循環剛開始 網：外資出貨文

受惠雲端大廠自研晶片、資料中心需求旺 聯發科、世芯、創意迎豐收年

美科技大咖報喜乘機淘金 台積、鴻海、廣達等有表現空間

10檔台高含積量股ETF規模飆新高、2檔半年大漲七成 00904漲75.9%最佳

相關新聞

高盛：聯發科2027年EPS可達132.18元 目標價調到5,000元為法人最高

高盛證券釋出報告指出，聯發科（2454）受惠於AI特殊應用IC（ASIC）的上升周期才剛開始，一直到2028年的獲利空間都很大。高盛將聯發科目標價一舉從2,454元大幅調高103%到5,000元，登上

科技法說連發 營運聚焦

科技廠包括華邦電、威剛、環球晶、聯詠等，都將於本周舉行法說會，預期除財報外，外界也將聚焦於未來營運展望。

中華電、遠傳、是方談展望 5月7日登場

電信族群中華電信、遠傳電信以及是方電訊將於7日舉行法說會，中華電信第1季每股純益1.3元，遠傳為1.03元，是方則為3.69元，均繳出亮眼成績單；市場更關注未來營運成長重點、AI趨勢帶起的商機等。

中鋼三戰略 力挺扣件業

面對全球鋼鐵產業劇烈變動與減碳浪潮來襲，中鋼（2002）總經理陳守道指出，已擬定大戰略，從低碳用鋼、智慧製造到供應鏈整合三大面向全面出擊，協助台灣扣件產業重塑競爭優勢，持續維持全球關鍵供應鏈地位。

就市論勢／績優傳產 逢低布局

中東戰事至今仍未明朗，惟市場普遍認為，一旦戰事繼續發展，11月美國期中選舉對美國總統川普、共和黨漸趨不利，川普政府面臨須儘快結束戰事壓力，預估第2季受美股震盪影響，台股仍維持橫盤整理，以個股表現為主。不過，中東戰事對台股最大的影響已過，第1季戰事爆發後，順勢讓漲多的台股，歷經一波健康良性的乖離修正。

2元買塑膠袋 中發票千萬獎

財政部昨（2）日公布今年1-2月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎共開出14張，200萬元特獎共開出19張，其中有民眾在新北市土城區麥當勞購買2元塑膠袋、及使用外送平台foodpanda花費4元平台費，都幸運中1,000萬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。