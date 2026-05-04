市場傳出，電競大廠微星（2377）將於今年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間發表最新電競掌機。法人看好，隨著新品有望於下半年上市，有望為微星營運增添新動能。

外電報導，義大利零售商Ollo近期曝光一款型號為「CG3EM-013IT的MSI Claw 8 EX AI+」的微星新款掌機，搭載代號「Arc G3 Extreme」的英特爾晶片，售價為1,599歐元（約新台幣5.9萬元）。

英特爾在今年初美國消費性電子展（CES）發表「酷睿Ultra 300」系列時，已預告將推出掌機專用處理器。目前該款產品正式命名為「銳炫 G3」（Arc G3）與「銳炫 G3 Extreme」（Arc G3 Extreme），市場預計，英特爾也會在今年台北國際電腦展亮相這兩款掌機用處理器。

英特爾切入掌機晶片市場以來，微星就是其第一批合作夥伴，微星的「Claw」系列掌機從第一代開始便採用英特爾平台。至於競爭對手如Steam Deck則採用定製的Aerith晶片，華碩的ROG Ally系列則採用超微方案。

不過，受記憶體及零組件缺貨漲價影響，微星對今年消費性電子業務保守看待。微星總經理黃金請先前表示，今年將是PC「最嚴峻的一年」，出貨量恐衰退20%，微星規劃調漲終端產品售價15%至30%，反映關鍵零組件成本上揚。

微星積極突圍，布局新業務，涵蓋AI伺服器、充電樁、工業電腦、車用電子等領域。其中，AI伺服器業務占微星整體營收仍為個位數百分比，但成長空間巨大。微星視AI伺服器為未來三到五年主要成長引擎，預期每年AI伺服器營收將成長50%至100%。