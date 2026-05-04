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AI好熱 國巨前景不看淡

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI驅動被動元件需求勁揚，國巨（2327）成為大贏家。國巨搭上AI時代引動被動元件需求爆發列車，公司看好歷經八年整併之後，隨著AI快速發展，「新國巨」今年迎來轉捩點，已經準備好迎接數年榮景。

國巨董座陳泰銘上周於「國巨AI高峰論壇」直言，目前AI革命僅是「第二局上半」，還有很大的發展空間，隨著AI伺服器與高效能運算需求快速擴張，國巨產品切入關鍵供應鏈，營收貢獻持續提升。

業界指出，AI伺服器需求爆發，高階積層陶瓷電容（MLCC）、鉭電容和超級電容扮演重要角色，用量同步激增。國巨是台灣被動元件廠當中，產品品項最齊全，掌握全系列AI必備的被動元件大贏家。

AI伺服器對被動元件需求有多大？業界以輝達GB200伺服器產品為例，NVL36型號使用23.4萬顆MLCC，NVL72型號則高達44.1萬顆，分別是傳統AI伺服器用量的十倍及21倍以上，這使得MLCC單機價值分別達到2,475美元及4,635美元，且多數採用高階規格如X6S、X7R及X8。

隨著被動元件用量激增，帶旺國巨出貨可期。國巨統計，目前約75%營收來自AI、車用、工規、醫療及國防航太等高門檻應用，其中，AI相關營收占比約15%，並持續成長，產品結構亦明顯優化，高端感測器與鉭質電容占比同步提升，成為AI伺服器關鍵元件。陳泰銘重申，儘管被動元件在AI系統物料清單（BOM表）占比不到1%，但隨「Content per box」提升，用量快速增加，帶動實質需求放大，國巨經歷多年轉型，已從以價格競爭為主的標準品供應商，轉型為提供高附加價值解決方案的企業，「國巨在AI所有應用領域絕對不會缺席」。

另外，在全球AI運算、高速網通與電動車產業快速成長帶動下，被動元件市場邁向高頻、高功率與高可靠度的新世代需求，國巨在全球AI運算、高速網通與電動車產業快速成長帶動下，市場邁向高頻、高功率與高可靠度的新世代需求。

國巨強調，持續優化產品結構，強化高容高壓MLCC、金屬複合功率電感與車規電容產品線，並通過多項國際車用品質認證車用營收占比穩健提升。

營收 伺服器 陳泰銘

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