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南電4月營收寫40個月新高 拓展高值化產品 展望向上

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
南電董座鄒明仁。聯合報系資料照
南電董座鄒明仁。聯合報系資料照

PCB載板廠南電（8046）昨（3）日公布4月合併營收44.51億元，攀上近40個月來高點，月增3.73%，並較去年同期成長39.47%；前四月合併營收156.28億元，年增34.15%。

南電原隸屬台塑集團旗下南亞塑膠電路板事業部，1997年獨立為公司。受惠AI帶動高階載板需求爆發，南電出貨同步揚升，推高基本面之餘，4月30日股價更衝上1,005元天價，大漲89元，成為台塑集團上市櫃企業首家千金股。

南電致力於IC載板與PCB研發、製造及銷售，南亞先前提到，AI技術不斷進化，與雲端服務業深度融合，產值急速擴張，相關企業持續進行軟硬體投資，造就電子材料產品有利的經營環境，推動南亞CCL、銅箔、玻纖布，以及子公司南電的ABF載板、BT載板出貨揚升。

業界看好，AI伺服器、高速運算（HPC）與高速網通等需求暢旺，帶動中高階電子材料供不應求，一般性產品亦出現供給缺口，下游備庫意願轉強，有利銅箔、玻纖絲／布、銅箔基板、載板等產品量價齊揚。

外資報告指出，ABF載板供應緊縮將重塑產業結構，載板應用在PC的比重將從2020年的61%，到2028年降至10%，反觀AI晶片與CPU比重將從23%提高至85%。

因應ABF載板供應吃緊，近來客戶已開始洽談簽訂長約，台灣載板大廠有望受惠載板產業上升循環。

南電先前指出，持續拓展高值化產品，ABF載板方面，大型雲端服務供應商（CSP）持續投入資料中心資本支出，該公司與客戶緊密合作，開發新世代AI伺服器、客製化專用晶片等晶片應用載板。

BT載板方面，南電指出，除將開發新世代行動裝置的5G天線模組、智慧眼鏡、資料中心儲存裝置，以及固態硬碟控制晶片等應用載板之外，看好AI應用晶片對高功率轉換效率電源管理模組需求，與客戶合作開發新世代伺服器及電源IC控制晶片應用載板，提升獲利。

至於一般電路板，南電提到，資料中心伺服器帶動HDI與多層板需求，該公司將開發並量產AI產品商機。

南亞 台塑集團 南電

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