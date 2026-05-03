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南電營收／ABF出頭天！四月44.5億元 創40個月新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

南電（8046）3日公布4月自結合併營收新台幣44.5億元，創40個月新高，月增3.73%，較2025年同期成長39.47%；南電今年前四月累計自結合併營收156.28億元，年成長34.15%。

南電母公司南亞日前指出，電子材料受惠AI伺服器、高效能運算與高速網通等需求暢旺，帶動中高階電子材料供不應求，且一般性產品亦出現供給缺口，下游備庫意願轉強，銅箔、玻纖絲/布、銅箔基板、載板等產品量價齊揚，預期4月暨第2季營收都會增加。

外資報告指出，ABF載板供應緊縮將重塑產業結構，載板應用在PC的比重將從2020年的61%到2028年降至10%，反觀AI晶片與CPU的比重將從23%提高至85%，因應ABF載板供應吃緊，近來客戶已開始洽談簽訂長約（LTA），台灣載板三雄有望受惠載板產業的上升循環，其中欣興因手中握有多項大單，市占率領先，可望受惠最大。

南電 南亞 營收

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