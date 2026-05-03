聽新聞
0:00 / 0:00
南電營收／ABF出頭天！四月44.5億元 創40個月新高
南電（8046）3日公布4月自結合併營收新台幣44.5億元，創40個月新高，月增3.73%，較2025年同期成長39.47%；南電今年前四月累計自結合併營收156.28億元，年成長34.15%。
南電母公司南亞日前指出，電子材料受惠AI伺服器、高效能運算與高速網通等需求暢旺，帶動中高階電子材料供不應求，且一般性產品亦出現供給缺口，下游備庫意願轉強，銅箔、玻纖絲/布、銅箔基板、載板等產品量價齊揚，預期4月暨第2季營收都會增加。
外資報告指出，ABF載板供應緊縮將重塑產業結構，載板應用在PC的比重將從2020年的61%到2028年降至10%，反觀AI晶片與CPU的比重將從23%提高至85%，因應ABF載板供應吃緊，近來客戶已開始洽談簽訂長約（LTA），台灣載板三雄有望受惠載板產業的上升循環，其中欣興因手中握有多項大單，市占率領先，可望受惠最大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。