快訊

出門記得帶傘！1縣市大雨特報 恐一路下到晚上

被綠營徵召出戰苗栗市長 林月琴：越不好選越需要有人承擔

鄭麗文當選黨主席後…首度與柯文哲同台 2人默契不受訪「台上互動曝」

聽新聞
0:00 / 0:00

新日興第1季EPS 0.15元 法人估全年上看6元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

新日興（3376）第1季因產品組合差異、生產良率提升，毛利率上升至14.3%，分析師表示，因營業費用較高，營業利益率為-0.4%，業外淨收入為0.53億元，稅後淨利為0.3億元，每股獲利（EPS）為0.15元，看好全年營運，估今年EPS為6元。

分析師表示，新日興營運重心原以某美系客戶產品為主，因此於NB Hinge市占率逐年下滑。受需求不佳影響，NB Hinge 2025年營收年增5.1%。為分散營運風險，公司積極爭取其他NB品牌訂單，原有美系客戶有多項新品將推出，預估今年NB Hinge營收年增9.1%。

另外，穿戴式產品包含第二代一般型充電盒Hinge、降噪版TWS充電盒Hinge、耳罩式耳機Hinge等。因2024年基期較高，2025年穿戴式產品營下滑，不過，因美系客戶高階版TWS市場反應良好，將成為2026年營運成長動能之一，且耳罩式耳機新品將推出，預估2026 年穿戴式產品營收年增8%。

新日興於折疊螢幕式產品Hinge與美系客戶已開發多年，預期2026年折疊式螢幕手機Hinge將有營收貢獻，預估2026年營收比重為30.5%，2027年提升至40.9%，為今年下半年至明年營運成長動能中，估今年EPS為6元。

品牌 營收 EPS

延伸閱讀

中華電、遠傳、是方談展望 5月7日登場

連5季賺逾一個股本！台光電首季EPS飆14.9元新高…網：本「夢」比

三星單季獲利 賺贏去年

友達第1季淨損11.4億元　每股虧損0.15元

相關新聞

科技法說連發 營運聚焦

科技廠包括華邦電、威剛、環球晶、聯詠等，都將於本周舉行法說會，預期除財報外，外界也將聚焦於未來營運展望。

中華電、遠傳、是方談展望 5月7日登場

電信族群中華電信、遠傳電信以及是方電訊將於7日舉行法說會，中華電信第1季每股純益1.3元，遠傳為1.03元，是方則為3.69元，均繳出亮眼成績單；市場更關注未來營運成長重點、AI趨勢帶起的商機等。

中鋼三戰略 力挺扣件業

面對全球鋼鐵產業劇烈變動與減碳浪潮來襲，中鋼（2002）總經理陳守道指出，已擬定大戰略，從低碳用鋼、智慧製造到供應鏈整合三大面向全面出擊，協助台灣扣件產業重塑競爭優勢，持續維持全球關鍵供應鏈地位。

就市論勢／績優傳產 逢低布局

中東戰事至今仍未明朗，惟市場普遍認為，一旦戰事繼續發展，11月美國期中選舉對美國總統川普、共和黨漸趨不利，川普政府面臨須儘快結束戰事壓力，預估第2季受美股震盪影響，台股仍維持橫盤整理，以個股表現為主。不過，中東戰事對台股最大的影響已過，第1季戰事爆發後，順勢讓漲多的台股，歷經一波健康良性的乖離修正。

2元買塑膠袋 中發票千萬獎

財政部昨（2）日公布今年1-2月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎共開出14張，200萬元特獎共開出19張，其中有民眾在新北市土城區麥當勞購買2元塑膠袋、及使用外送平台foodpanda花費4元平台費，都幸運中1,000萬。

法人看好3月起運價加速上漲 這三檔航運股成為加碼首選

全球散裝航運市場展現強勁韌性！本土大型投顧發布產業報告指出，受惠於西非鐵礦場產能釋放、地緣政治導致航程加長，以及中國大陸農曆年後原物料運輸需求重啟，散裝運價出現「淡季不淡」的趨勢。法人對後市展望保持樂觀，預期運價漲勢將於3月起進一步加速，首選散裝的中航（2612）、裕民（2606）與新興（2605）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。