新日興第1季EPS 0.15元 法人估全年上看6元

新日興（3376）第1季因產品組合差異、生產良率提升，毛利率上升至14.3%，分析師表示，因營業費用較高，營業利益率為-0.4%，業外淨收入為0.53億元，稅後淨利為0.3億元，每股獲利（EPS）為0.15元，看好全年營運，估今年EPS為6元。

分析師表示，新日興營運重心原以某美系客戶產品為主，因此於NB Hinge市占率逐年下滑。受需求不佳影響，NB Hinge 2025年營收年增5.1%。為分散營運風險，公司積極爭取其他NB品牌訂單，原有美系客戶有多項新品將推出，預估今年NB Hinge營收年增9.1%。

另外，穿戴式產品包含第二代一般型充電盒Hinge、降噪版TWS充電盒Hinge、耳罩式耳機Hinge等。因2024年基期較高，2025年穿戴式產品營下滑，不過，因美系客戶高階版TWS市場反應良好，將成為2026年營運成長動能之一，且耳罩式耳機新品將推出，預估2026 年穿戴式產品營收年增8%。

新日興於折疊螢幕式產品Hinge與美系客戶已開發多年，預期2026年折疊式螢幕手機Hinge將有營收貢獻，預估2026年營收比重為30.5%，2027年提升至40.9%，為今年下半年至明年營運成長動能中，估今年EPS為6元。