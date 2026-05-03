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科技法說連發 營運聚焦

經濟日報／ 記者李孟珊鐘惠玲／台北報導

科技廠包括華邦電（2344）、威剛（3260）、環球晶（6488）、聯詠（3034）等，都將於本周舉行法說會，預期除財報外，外界也將聚焦於未來營運展望。

華邦電預計5日舉行法說會，外界預期將為下半年的記憶體市況定調趨勢。華邦電看好2026年至2027年，在AI與車用需求帶動下，記憶體景氣處於上行循環，再加上受惠國際大廠轉產高階產品，DDR4及SLC NAND出現結構性缺口，該公司的訂單能見度已達2027年。伴隨高雄廠新產能開出，法人樂觀看待華邦電營收與獲利持續向上。

威剛則將於6日召開法說會，市場關注該公司釋出的最新營運展望。威剛董事長陳立白日前定調「賣方市場確立」，預期記憶體價格強勢且 AI 需求將帶動產業景氣一路看好，且為應對記憶體景氣多頭與供應短缺，積極拉高庫存。該公司指出，4月底庫存水位已達400億元，並設定6月底目標上看500億元。

另外，半導體矽晶圓廠環球晶將於5日召開法說會，預期將公布首季財報，外界也關注其對第2季與下半年營運展望。該公司首季合併營收為139.84億元，年減約一成，亦較去年第4季減少3.5%。

環球晶董事長徐秀蘭日前提到，去年第4季與今年首季應是8吋及12吋矽晶圓價格底部，近期急單陸續湧現，預期今年矽晶圓市場溫和復甦。隨著客戶端庫存持續消化，已浮現更多正面訊號，惟全球宏觀經濟環境仍面臨許多不確定因素。徐秀蘭同時評估，環球晶今年美元營收有望比去年略高或持平，隨著該公司全球產能擴張陸續投產，營運重心已從產能建設轉向提升出貨量。

至於驅動IC大廠聯詠方面，則將於7日舉辦法說會。該公司首季合併營收為231.45億元，季增1.4％、年減14.6％，接近原預測區間的高標。聯詠總經理王守仁先前表示，該公司今年各產品線都會有新產品推出，尤其是高階應用產品。

矽晶圓 聯詠 威剛 華邦電 環球晶 DDR4

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