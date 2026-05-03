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中華電、遠傳、是方談展望 5月7日登場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信族群中華電信（2412）、遠傳電信（4904）以及是方電訊（6561）將於7日舉行法說會，中華電信第1季每股純益1.3元，遠傳為1.03元，是方則為3.69元，均繳出亮眼成績單；市場更關注未來營運成長重點、AI趨勢帶起的商機等。

中華電信第1季合併營收達599.9億元，年增7.5%，歸屬母公司業主淨利為101.1億元，年增3.2%，每股純益1.3元，營收、獲利皆超越年度財測目標。今年第1季中華電信成長來自資通訊業務擴張、電信核心業務穩健，子公司精測訂單增加；資通訊業務受惠政府大型網路維運專案、美國子公司大型建廠專案，IDC機房建置案完工交付；3月WBC世界棒球經典賽轉播推升行動加值服務營收雙位數成長。

市場也關注中華電信在企業資通訊、國際市場、低軌衛星及IOWN全光網布局及對營運成長的效益。

遠傳第1季營收278.05億元，年增6.8%，稅後純益37.08億元，年增14.4%，每股純益1.03元，營收、獲利超越財測，EPS達成率達108%；目前遠傳月租用戶5G滲透率48.4%，領先同業；遠傳friDay影音、帳單代收及「遠傳守護網」等業務雙位數成長，以系統整合實力及應用，推進企業資通訊業務，成為兩大成長重點。

是方第1季營收9.82億元，年增3%，季增6%，創單季新高，毛利率48.94%，略低於去年同期54.69%，歸屬母公司業主淨利為2.87億元，年增2.9%，季減8.9%，每股純益3.69元，創歷史同期新高。是方雲端應用服務貢獻營收占比達17.7%，年增9.1%，IDC機房占營收43.27%，年增3.7%。

IDC 資通訊 營收 中華電信 遠傳電信 遠傳

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