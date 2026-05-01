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永擎全年拚賺逾三股本

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

AI伺服器廠永擎（7711）第1季獲利創單季新高，法人預估，受到輝達NVIDIA）HGX平台B300放量出貨，第2季營收可望季增20%，加上RTX Pro與特殊應用積體電路伺服器等專案也持續加入，預期今年每股稅後純益將超過30元。

永擎第1季稅後純益5.39億元，創單季新高，每股純益7.68元，較上季與去年同期大增。3月營收35.48億元，創單月歷史次高，月增574.9%，年增206.1%。

展望今年，永擎董事長許隆倫之前指出，目前約八成營收來自AI伺服器，通用型伺服器主機板與系統產品各10%。預期通用型伺服器從去年第3季起至今年，可望恢復正常成長，業績可望成長雙位數。去年第4季啟動小量生產輝達B300伺服器，今年第1季出貨量將超越B200，成為主要成長動能。

NVIDIA 輝達 伺服器

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