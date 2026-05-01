蘋果財報表現亮眼 法人點名主力供應商鴻海將受惠最大

蘋果（Apple）30日發布上季財報，營收與獲利均優於預期，本季也發布穩健的銷售預測，主要歸功於旗艦產品iPhone 17系列，以及新產品MacBook Neo的需求強勁。法人表示，鴻海（2317）是蘋果最大供應商，將受惠最大。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，由於先進處理器晶片供應限制，使得上季iPhone銷量受到壓抑。庫克向路透社表示，「需求高得驚人。目前供應鏈的彈性稍顯不足，難以取得更多零件」。法人表示，iPhone最大組裝廠是鴻海，隨著iPhone 17系列持續熱銷，可望挹注鴻海第2季業績。

至於推動蘋果上季業績成長的另一個主因是售價500美元的學生版 MacBook Neo。分析師認為，這款產品有望幫助蘋果打入價值200億美元、由Google Chromebook稱霸的低價筆記型電腦新市場。蘋果Mac電腦的銷售額（包括銷售數周的Neo）為84億美元，高於預期的80.2億美元。

法人表示，MacBook Neo兩大代工廠是鴻海與廣達（2382），目前MacBook Neo處於缺貨狀態，隨著晶片產能陸續開出，MacBook Neo將持續於第2季出貨，可望帶動相關代工廠筆電出貨量跟著看俏。