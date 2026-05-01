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CSP調高今年資本支出衝AI基礎建設 光聖出貨跟著旺

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
光聖。記者吳康瑋／攝影
光聖。記者吳康瑋／攝影

Google雲端事業持續表現暢旺，更宣布上調資本支出1,800至1,900億美元，並大舉投入AI基礎建設，且預期2027年的資本支出計畫將會比2026年顯著增加。

由於Google持續擴大在AI資料中心投資，並將會推動全光網路交換機OCS（Optical Circuit Switch）需求提升，法人看好，打入美系雲端服務大廠的光聖（6442）今年及明年營運動能有望跟著暢旺。

Google母公司Alphabet財報報喜，同時也釋出Google企業用雲端需求成為公司營運成長主要動能，代表AI服務及產品需求相當暢旺，同時Google也宣布上調今年度資本支出到1,800～1,900億美元，同時更預期2027年資本支出將再度顯著成長。

目前Google正積極推動自有TPU架構AI伺服器，同時搭配自有開發的OCS，推面推動800G及未來的1.6T光通訊商機爆發。法人指出，Google正在全球積極打造的AI資料中心當中將會包含大量OCS需求，同時將帶動大量光通訊衍生訂單。

據了解，光聖已經成功打入美系雲端服務大廠供應鏈，並開始量產出貨。法人表示，光聖的高芯數產品線獲得美系雲端服務大廠大量採用，今年訂單動能將有望逐季成長，全年業績有望再戰新高。

光聖公告3月合併營收達10.13億元、月成長37.1％、年成長75.6％，寫下3個月以來新高。累計今年第1季合併營收為27.06億元、年增28.6％，創歷史同期新高。

Google 雲端服務 Alphabet

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