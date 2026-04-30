國巨有喜！董座陳泰銘釋出2個好消息 預告股東會還有更多驚喜

被動元件大廠國巨*（2327）董事長陳泰銘30日於「2026年國巨AI高峰會」釋出「兩個好消息」與「三大利基戰略」，強調在AI浪潮與產業結構轉變下，國巨已站穩關鍵位置，並預告將在5月27日的股東會上，「再給小股東更多驚喜」。

陳泰銘指出，兩個好消息首先是在產業面，「車用市場已見復甦訊號」。過去二至三年車用與工規需求相對保守，但2026年已逐步出現轉折，客戶拉貨動能回溫，有助帶動高毛利產品比重回升。

第二個好消息則來自AI領域，國巨已成功卡位產業「制高點」，隨著AI伺服器與高效能運算需求快速擴張，公司產品切入關鍵供應鏈，營收貢獻持續提升。

在策略布局上，陳泰銘提出集團的三大利基戰略，第一是客戶需求轉向「整體解決方案供應商」，因為在AI時代下，資料中心單一機台投資動輒上億元，客戶不再願意分散管理數千種被動元件供應商，而是傾向與具備完整產品線與整合能力的廠商合作，國巨可望因此受惠，提升市占與客戶黏著度。

第二是AI世代對「速度與反應」要求大幅提高。陳泰銘說明，隨著技術快速演進，產品生命周期縮短，被動元件廠須與晶片設計公司更緊密合作，推動客製化與高效能產品開發，他並舉例，集團旗下電感產品已與半導體大廠共同開發電源模組，顯示供應鏈角色正從標準品供應轉向技術合作夥伴。

最後是台灣在全球AI產業鏈中占據核心地位，綜觀來看，從IC設計、晶圓製造到封裝測試，台灣具備完整產業聚落，國巨以台灣為營運核心，結合全球布局與在地技術支援，將在AI競賽中取得優勢。

國巨轉型成果逐步顯現，公司表示，目前約75%營收來自AI、車用、工規、醫療及國防航太等高門檻應用，其中，AI相關營收占比約15%，並持續成長，產品結構亦明顯優化，高端感測器與鉭質電容占比同步提升，成為AI伺服器關鍵元件。

陳泰銘重申，儘管被動元件在AI系統物料清單（BOM表）占比不到1%，但隨「Content per box」提升，用量快速增加，帶動實質需求放大，國巨經歷多年轉型，已從以價格競爭為主的標準品供應商，轉型為提供高附加價值解決方案的企業，「國巨在AI所有應用領域絕對不會缺席」。