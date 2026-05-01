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亞光第1季每股賺1.05元
光學鏡頭廠亞光（3019）昨（30）日公布首季稅後純益2.94億元，為同期次高，季減3%，年增33%，每股純益1.05元。
亞光首季營收動能主要來自來自車載及數位相機急單挹注，董事長賴以仁日前表示，車載鏡頭今年營運表現可期，數位相機出貨量也有望超越去年全年的274萬台。
亞光首季毛利率17.3%；營業淨利4.82億元，為同期新高，季增19%，年增58%。展望本季，亞光表示，全力推廣人形機器人鏡頭，展現混合鏡頭（G+P）優勢，並速發AR／VR／Metalens／AI等應用產品研發，同時推動菲律賓新廠順利生產，並憑藉專業精密製造優勢，拓展市場至數據中心領域。
亞光日前宣布與美國Frore Systems攜手合作AI資料中心液冷散熱技術，未來規劃菲律賓廠投入先進液冷散熱生產製造，打造成為全球大型資料數據中心長期合作夥伴。亞光昨天股價收138.5元，下滑3.5元。
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