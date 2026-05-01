敦陽科第1季每股賺2.63元

測試設備大廠鴻勁（7769）昨（30）日召開法說會，公司表示，在CPO測試朝向光電同測發展之下，尤其在最終Insertion 4測試階段，需同時進行光與電訊號驗證，為整個製程中關鍵的一環，該公司也開發

2026-05-01 00:24