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敦陽科第1季每股賺2.63元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

系統整合大廠敦陽科（2480）昨（30）日公告首季稅後純益2.8億元，創單季新高，每股純益2.63元。法人預期，敦陽科受惠於本土AI基礎建設需求持續成長，今年營運將有望再寫新猷。

敦陽科結算，首季合併營收24.21億元，季增10.6％，年增17.1％；毛利率23.5％，季減0.6個百分點；稅後純益2.8億元，季增27.3％，每股純益2.63元。

據了解，敦陽科已打入輝達AI生態系當中，可望藉此協助客戶打造客製化AI算力基礎建設，成為今年最重要的成長動能。

業界指出，敦陽科當前在手訂單高達80億元，預期今年可望至少認列當中的60億元，加上資安、雲端服務、邊緣運算等商機持續加持，營運有望持續成長。

營收 法人 輝達

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