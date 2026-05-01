瑞昱：2026年下半年能見度有限

IC設計大廠瑞昱（2379）昨（30）日召開法說會，展望後市，公司表示，客戶因應記憶體與製造成本上升而提前拉貨，相關動能可望延續本季，但下半年能見度仍有限。整體來看，AI將推升網通、AI PC、WiFi 7與車用乙太網路需求，但記憶體、封測與晶圓代工成本上升，也使得毛利率承壓。

瑞昱並公布首季毛利率49.7%，季增6.6個百分點，年減1.9個百分點；營益率11.9%，季增3個百分點，較去年同期由負轉正；稅後純益43.3億元，季增63.1%，年減9.1%，每股純益8.44元。

瑞昱副總經理黃依瑋表示，首季終端需求維持穩定，客戶因預期未來幾個月記憶體與製造成本上升而提前拉貨，預期此情況延續至本季。

至於下半年，雖然部分客戶因供應鏈不確定性轉趨謹慎，但多數仍不願下修訂單預測，主要是希望維持資源分配上的競爭位置。

毛利率方面，黃依瑋指出，今年初以來DDR4價格幾乎翻倍，本季傳統型DRAM合約價仍有進一步上漲壓力，將影響內嵌DRAM產品毛利率。

同時，封裝測試已成為供應鏈主要瓶頸，成熟製程晶圓價格雖在首季穩定，但主要晶圓代工廠已釋出後續漲價訊號。進入下半年，晶圓代工與封測成本環境仍面臨供給端限制帶來的結構性壓力，價格上行趨勢短期不易緩解。

瑞昱預期，2026年WiFi 7在PC市場滲透率將超過30%，約為去年的兩倍，高階商用機種採用最積極。不過，路由器與寬頻設備導入速度低於原先預期，主因記憶體成本偏高、與WiFi 6產品價差擴大。至於WiFi 8仍處於開發階段，未來將聚焦提升實際吞吐量、降低延遲與改善可靠性。

瑞昱相對看好網通事業發展。黃依瑋表示，AI快速成長為下半年網通市場帶來上行機會，超大型雲端服務商正從AI實驗邁向工業規模AI工廠，企業端也開始重建資料中心，帶動800G與1.6T Ethernet交換器需求升溫；管理型交換器與GPON也可望受惠基礎建設升級。