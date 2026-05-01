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研華第1季每股賺3.85元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
研華董事長劉克振。聯合報系資料照
研華董事長劉克振。聯合報系資料照

工業電腦龍頭研華（2395）昨（30）日公布首季稅後純益33.34億元，創新高，季增7.44%，年增21.95%，表現淡季不淡，每股純益3.85元，反映供應鏈波動及漲價效應，帶動客戶下單需求更為積極的狀況。

展望第2季，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，面對中東地緣政治局勢、原物料成本波動及供應鏈挑戰，研華憑藉穩健需求動能與營運韌性，對後續營運維持審慎樂觀。

他強調，研華將持續深化「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」策略布局，結合全球生態系夥伴，加速AI應用由端到雲落地，並透過技術創新與營運韌性強化，推動穩健成長。

研華結算，首季合併營收203.85億元，創新高，季增13.75%，年增17.49%；毛利率39.14%，季減0.64個百分點，年減1.36個百分點；營益率18.29%，季增2.6個百分點，年增1.44個百分點。

若以美元計算，研華首季營收6.44億美元，年增22%。整體營運以區域別而言均達雙位數年增，北美、歐洲、中國大陸、北亞、台灣及新興市場年增率分別為13%、19%、38%、15%、75%及24%。

研華首季各事業群整體表現佳，其中，年對年雙位數增長為智能系統事業群（iSystems）、物聯網自動化事業群（iAutomation），以及嵌入式事業群（Embedded Sector），分別較去年同期增長19%、19%及15%。

嵌入式運算與周邊系統 （EIoT）與應用電腦事業群 （ACG）分別年增23%和5%。智能服務事業群（ iService）因受北美醫療及零售專案需求放緩影響，僅年增3%。

陳清熙指出，今年首季整體接單／出貨比值（B／B Ratio）為1.77，三大區域B／B值都較前一季持續成長，其中，北美B／B值達2.37，歐洲及大陸則分別成長至1.76及1.3。

研華 營收 中東

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