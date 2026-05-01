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振樺電第1季每股賺2.75元
工業電腦廠振樺電（8114）昨（30）日公布首季稅後純益2.95億元，季增3.15%，年減56.04%，每股純益2.75元。
振樺電結算，首季營收35.39億元，季增22.16%，年減40.21%。
毛利率47%，季增3.13個百分點，年減2.72個百分點；營益率17.78%，季減1.4個百分點，年減10.24個百分點。
振樺電說明，首季業績較去年同期大幅下滑，主因去年上半年受美國關稅政策影響，客戶提前大舉拉貨，導致基期較高。
展望後市，針對美系半導體大廠2026年新世代AI測試設備機台貢獻時間，振樺電先前表示，客戶現有產品的出貨需求持續穩定，至於何時量產新世代產品，要視客戶安排。
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