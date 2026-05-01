友達兩支柱 拚雙成長

友達（2409）董事長彭双浪昨（30）日線上法說會表示，本季消費性電子客戶拉貨動能預期放緩，車用及垂直場域業務仍維持穩健成長，成為兩大支柱。

友達對本季三大領域業務展望預測為：智慧移動估季增1%至6%；垂直場域約季增7%至9%；顯示器產品因客戶拉貨放緩，營收將呈季減。

友達董事會昨天並通過對子公司友達智慧移動現金增資7,500萬美元（逾新台幣23億元）案。友達總經理柯富仁表示，近來車用新訂單大成長的動能來自北美市場，因此，友達去年10月董事會已通過墨西哥擴產計畫，預計2027年下半年投產。董事會昨天再通過墨西哥第二階段擴產案，將進一步強化北美製造與交付能力，新增產能預估於2028年至2029年陸續開出。

彭双浪指出，Micro LED去年已量產的智慧手表應用外，並擴展至車用顯示、透明顯示與大型看板等多元場域。例如台中車站部分顯示設備即採用友達方案；本周的北京車展中，也有搭載友達Micro LED技術的應用產品。友達已完成4.5代Micro LED產線建置，有助放大生產尺寸並進一步降低製程成本。

法人關切友達光通訊布局，彭双浪強調，友達是採集團與生態系整合方式推動CPO發展，其中，富采主司Micro LED發射端元件，鼎元投入光電接收及光學元件技術，友達負責模組設計與系統整合，並結合顯示與玻璃基板技術優勢，發展光電整合解決方案，形成從元件到系統的完整AI光通訊供應鏈架構。目前已與國際AI及光通訊大廠進行系統級導入測試，預計二至三年內逐步邁向商品化。

在FOPLP技術，彭双浪說，友達並不著墨於IC封裝，而是瞄準低軌衛星應用，且鎖定規模最大的車用市場。