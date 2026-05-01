台光電目標價 高盛喊6,000元

台光電（2383）首季獲利優於預期，受惠AI高階材料強勁拉貨，產能滿載，外資法人紛紛調高目標價，以高盛證券從4,020元大幅上調49.2%到6,000元最高。高盛預期，台光電第2季營收可望季增19%，主因售價調高10-15%加上產品組合改善。

高盛指出，台光電今年第1季核心業務表現比法人的最高預估少1%，但仍比彭博資訊統計的共識高出5%。台光電毛利率比高盛預估少0.4個百分點，比彭博資訊統計的共識低1.2個百分點，主要原因是零組件成本上升。

展望第2季，高盛預期，台光電基礎設施業務營收占比將由第1季的75%提升至約85%，原因是Trainium 3與Rubin AI伺服器需求強勁，加上中低階業務價格調漲30–40%，為第2季起的高階AI專提供更多產能空間。