順德布局 AI 邁向收成期

順德工業（2351）跨足半導體與AI伺服器產業，陸續進入收成期，其中均熱片已於第2季開始小批量出貨，預期下半年可望逐步放量，順德將今年訂為「均熱片營收貢獻元年」，AI與車用將是兩大成長引擎。

順德第1季營運表現亮眼，累計合併營收28.15億元，季增8.9%、年增11.4%，創同期新高；其中，3月合併營收10.58億元，月增29.8%、年增13.2%，則為46個月以來新高。董事會已訂5月7日討論通過第1季合併財報。

順德近幾年積極跨足半導體與AI伺服器產業，目前在手AI相關新品專案約40款，創下歷年新高。隨著均熱片第2季起出貨、下半年逐步放量，順德已將今年訂為「均熱片營收貢獻元年」，未來將成為挹注營收成長的新動能。

另外，美國關稅政策也逐漸明朗化，客戶庫存調節結束，今年起文具事業接單也明顯回溫。法人估，順德今年AI領域相關營收將迎來倍數以上增長，車用電子復甦，以及產品漲價助攻，集團全年營收有望雙位數成長，進一步挑戰120億元以上歷史新高。

值得注意的是，順德位於彰化總部旁的新廠去年動工，預計2028年完工投產，未來將以生產Al高功率導線架、散熱模塊等高附加價值產品為主，後續將加入均熱片、IGBT模塊。

目前，順德Al領域營收約占整體營收的1%，隨新案訂單陸續開出，法人估，第2季後每月可貢獻2,000餘萬元營收，第4季上看5,000萬元以上營收；整體AI相關營收有望比去年成長三倍，2028年後占比拚10%以上。

相關關鍵產品包括高電流密度功率模組（VPD）垂直供電穩壓器、電源供應單元（PSU），以及備援電池組（BBU）等導線架。