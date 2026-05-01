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創意第1季每股賺12.28元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務大廠創意（3443）昨（30）日公布首季歸屬母公司業主淨利16.46億元，創單季新高，每股純益12.28元。

創意結算，首季合併營收114.48億元，為單季次高，季減7.6%，年增62.9%；歸屬母公司業主淨利16.46億元，季增41.9%，年增71.2%，每股純益12.28元，是相隔三年後，再度單季賺逾一個股本。

創意從去年第4季開始，明顯有來自雲端服務供應商（CSP）案件的貢獻。法人評估，創意今年受惠兩大美系CSP客戶的CPU與AI推論晶片量產收入挹注，雖然全年毛利率表現可能受到壓抑，但營收、獲利預期都將持續增長，且業績增幅估計應有逾三成水準。

同時，創意已拿到客戶下一代CPU相關案件，未來可望有延續性的業績動能。

關於承接美系車廠自研AI晶片案件，雖然創意沒有透露訊息，但外界認為應當持續進行中，現階段可挹注委託設計（NRE）收入。

創意昨日股價上漲140元，收在4,260元，三大法人同步買超。

營收 晶片

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