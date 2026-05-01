鴻勁衝刺 CPO 測試設備

測試設備大廠鴻勁（7769）昨（30）日召開法說會，公司表示，在CPO測試朝向光電同測發展之下，尤其在最終Insertion 4測試階段，需同時進行光與電訊號驗證，為整個製程中關鍵的一環，該公司也開發相對應設備，預計最快年底導入量產，明年需求將顯著放大。

鴻勁指出，相較過去僅進行電性測試的FT設備，光電同測設備複雜度與測試時間均大幅提升，帶動設備平均單價（ASP）上揚，推升整體市場規模進一步擴大，成為未來主要成長動能之一。

其他產品方面，鴻勁高階FT Handler持續強化散熱管理、自動化與視覺檢測功能，其中，高階視覺系統可提升銷售單價約10%至15%，今年已接獲約1,000台相關設備訂單。