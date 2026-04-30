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技嘉2026年業績拚新高
隨著輝達（NVIDIA） Blackwell架構加速落地，「AI軍備競賽」在歐洲市場開打。技嘉（2376）旗下技鋼參加在西班牙巴塞隆納舉辦的2026 OCP EMEA 高峰會，展出支援輝達HGX B300平台的旗艦伺服器產品，成為下半年業績新成長力道，今年業績可望再戰新高。
技嘉表示，TO46-SD3採用輝達HGX B300 系統，為 4OU 液冷設計；TO86-SD1 則搭載輝達HGX B200，以氣冷方案兼顧效能與部署彈性。兩款產品均針對大規模 AI 訓練與推論工作負載優化，符合 OCP（開放運算計畫）開放標準，可協助超大規模資料中心與企業客戶，降低建置成本並加快上線時程。
技嘉3月營收390.28億元，創歷史次高，年增74.8%，月增18.5%；第1季營收1,050.55億元，創單季新高，季增17.5%，年增59.8%。5月15日將公布第1季財報，說明下半年業績展望。
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