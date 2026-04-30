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宏正第1季 EPS 1.08元 明泰0.1元
網通族群宏正自動科技（6277）、明泰、仲琦昨（30）日公布第1季財報。宏正單季毛利率重返60%水準，每股純益達1.08元；明泰及仲琦第1季每股純益分別為0.1元及0.07元，較去年同期由虧轉盈。
宏正第1季營收12.93億元，年增7.3%，毛利率60.23%，優於去年同期的58.8%及上季的57.6%，歸屬母公司業主淨利1.29億元，季增37%，年增18.3%，每股純益1.08元，
明泰第1季營收53.15億元，年增17.5%，毛利率18.36%，與去年同期相當，每股純益0.1元，較去年同期每股淨損0.2元轉虧為盈。
明泰旗下仲琦第1季營收20.75億元，年增9.5%，毛利率19.16%，歸屬母公司淨利2,231.2萬元，每股純益0.07元，較去年同期每股淨損0.05元及上季每股淨損0.19元轉虧為盈。
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