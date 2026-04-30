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美律第1季 EPS 1.03元 迎來雙成長
電聲元件大廠美律（2439）昨（30）日舉行法說會，第1季營運淡季不淡，每股純益1.03元，受惠電競、北美客戶、歐洲客戶訂單帶動，2027年營運成長幅度可望優於今年。
美律表示，歐系新客戶音箱與手機揚聲器量產，搭配Audio、電競耳機及助聽器等多元產品，微型揚聲器營收衝高，力拚第2季營收呈現年增、季增的「雙成長」強勁動能。
美律總裁黃朝豊表示，積極擴大全球生產基地，2023年非中生產占比20多%，2025年提升至四成，2026年接近五成水準；越南是最大生產基地，占三成，泰國廠約19%。在AI布局上，美律著重多重感知整合解決方案，應用在小型機器人及智慧眼鏡等終端。
美律第1季營收109.71億元，年增23.9%，毛利率11.83%，低於去年同期12.36%，稅後純益2.58億元，年減26.9%，每股純益1.03元。美律表示，今年首季受惠電競耳機、Audio耳機需求爆發，營收年增54%、33%；揚聲器需求回溫，加上併購日本公司營收挹注，抵銷TWS與揚聲器產品線新舊機型銜接期的波動，創歷史同期新高。
美律Audio和電競等高端耳機產品需求爆發，加上併購日本公司，耳機產品年增27%，占貢獻營收來到65%；揚聲器因耳機用揚聲器及Hi-Fi speaker新機型量產，年增5%，占27%，其他類產品成長7%，營收占比8%。
美律指出，客戶多角化布局策略見效，中國大陸耳機客戶需求增加，併購日本公司產品貢獻，Audio產品穩健成長，電競耳機受惠主力客戶新一代延伸機型量產，需求爆量成長，TWS（無線藍牙耳機）正值新舊轉換，預計第3季量產，待新品上市後可望重新站穩腳步。
展望未來，黃朝豊表示，電競耳機展望亮眼，北美客戶手機等產品揚聲器將在2027年發酵。
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