致茂第1季 EPS 9.12元

輝達（NVIDIA）概念股、量測儀器大廠致茂（2360）昨（30）日召開法說會並公布財報。2026年第1季合併累計營收118.6億，季成長38%，年增長73%。

致茂單季稅後淨利38.6億，季成長46%，年成長82%；單季毛利率達63%，創新高，季增與年增2個百分點以上；受惠於AI伺服器電源設備大增以及矽光子動能強勁，單季每股純益（EPS）9.12元。單季獲利與EPS皆創歷史次高表現，僅次於先前有業外挹注的歷史新高。

致茂說明，因AI伺服器電源業務大幅增長，第1季主要營收貢獻來源為量測及自動化檢測設備，相關營收53.9億，季成長105%，年成長145%。半導體 / Photonics測試解決方案第1季營收34.1億元，季成長19%，年成長31%。展望未來，致茂看好半導體 / Photonics測試解決方案持續強勁，今年可望維持穩健成長表現，矽光子具強勁動能，不低估相關營收今年對貢獻挹注。

法人看好致茂有上修營運展望潛力，後續單季營收有望挑戰三位數年增幅，除了輝達在AI領域布局，一線大廠AMD、Google等也大舉推進AI伺服器應用，AI伺服器中的液冷散熱系統的量測檢測設備需求大增，皆成為公司應用成長的動能。

致茂重申，今年受惠於客戶需求持續增溫，預期今年持續穩健成長。兩大事業體包括量測及自動化檢測設備與半導體／Photonics測試解決方案的營收目標，都是要再度挑戰營收高點。

致茂提到，量測及自動化檢測設備營收增加，因來自AI伺服器所需之Power零組件（包含HVDC導入）及儲能產業需求大增。半導體 / Photonics測試解決方案成長動能將來自於三大面向，首先是SLT持續受惠於AI / HPC / ASIC需求增長、其次先進製程擴產帶動之Metrology需求提升及，以及矽光子CPO的導入增進Photonics營收大幅增長。

法人分析，致茂基本面部分，半導體測試是穩定的剛性需求，SEMI預估半導體測試設備2026年持續成長。