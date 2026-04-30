立積財報／首季獲利季減逾五成 毛利率回落、法說聚焦Wi-Fi 7動能

射頻前端晶片設計廠立積（4968）首季財報30日出爐，雖然營收仍維持年增，但獲利明顯降溫。立積第1季稅後純益5,350萬元，季減55%、年增107.7%，每股稅後純益0.58元；由於毛利率較上季大幅下滑5.7個百分點，成為壓抑單季獲利表現的主因。公司預計下周召開法說會，市場將聚焦 Wi-Fi 7 需求能否支撐第2季營運回溫。

立積首季營收9.3億元，季減2.3%、年增9.5%；毛利率33.5%，季減5.7個百分點、年增1.2個百分點；營益率2.1%，季減6.3個百分點，較去年同期由負轉正；稅後純益5,350萬元，季減55%、年增107.7%，每股稅後純益0.58元。

立積於先前法說會表示，公司對今年營運主軸仍看好 Wi-Fi 7 升級潮，並指出今年 Wi-Fi 7 滲透率可望明顯提升，成為推升全年營收與獲利的重要動能。不過，公司同時也提到，記憶體價格走高推升整機成本，電信營運商、零售通路與手機客戶均面臨系統成本上升壓力，使部分終端市場需求能見度偏保守，尤其零售與手機市場波動相對較大。

展望後市，立積將於5月4日召開第1季線上法說會，市場關注三大重點：一是第2季營收能否恢復季成長，二是毛利率是否有機會回到35%以上，三是 Wi-Fi 7 滲透率提升能否抵銷終端成本上升與需求保守的壓力。