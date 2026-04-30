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高盛今年來六度調高台光電目標價到6000元 認為漲價將成CCL新常態

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台光電首季獲利優於預期，受惠於AI高階材料強勁拉貨，產能滿載，外資法人紛紛調高目標價，以高盛證券從4,020元大幅上調49.2%到6,000元最高。聯合報系資料照
台光電首季獲利優於預期，受惠於AI高階材料強勁拉貨，產能滿載，外資法人紛紛調高目標價，以高盛證券從4,020元大幅上調49.2%到6,000元最高。聯合報系資料照

台光電（2383）首季獲利優於預期，受惠於AI高階材料強勁拉貨，產能滿載，外資法人紛紛調高目標價，以高盛證券從4,020元大幅上調49.2%到6,000元最高。高盛預期，台光電第2季營收可望季增19%，主要是因為售價調高10-15%加上產品組合改善。

展望第2季，高盛預期，台光電基礎設施業務的營收占比將由第1季的75%提升至約85%，原因是Trainium 3與Rubin AI伺服器的需求強勁，加上中低階業務價格調漲30–40%，為第2季起的高階AI專提供更多產能空間。

在毛利率與營業利益率方面，高盛預期都將因為產品組合改善而提升2.6個百分點。其中，基礎設施業務的毛利率在漲價後將達到約35–40%，貢獻度也將由第1季的75%提升至第2季的85%。

高盛指出，漲價可能成為銅箔基板（CCL）產業的新常態，高階供應商的平均售價成長速度會更快。在2026年上半年，所有高階CCL供應商將低階產品價格調漲 30–40%。這並非因為需求展望良好，而是關鍵策略以加速產品組合改善。

高盛表示，值得注意的是，AI/高階CCL的定價通常比低階CCL高出4–10倍以上，但基本上耗費相同的工時，並共用同一條生產線。同時，產品組合改善加速，也代表毛利率展望將更佳，因為高階CCL的毛利率通常約 40–45%，低階CCL的毛利率僅10–20%。

高盛維持對高階CCL供應商的正面看法，且台光電仍是首選，主要基於三大理由。一是具備業界最佳的產品品質，二是在AI CCL產業中的市占率超過70%，三是積極的產能擴張計畫，為長期發展奠定基礎。

高盛在今年初給予台光電的目標價為2,060元，短短四個月已調升六次，維持「買進」評級。另外，大和給予台光電的目標價為5,234元，滙豐的目標價為4,470元，摩根大通（小摩）則為3,600元。

AI 營收 台光電

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