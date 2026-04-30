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振樺電財報／首季獲利2.95億元、年衰退逾5成 EPS達2.75元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠振樺電（8114）30日公布今年首季財報，稅後純益2.95億元，季增3.15%、年減56.04%，每股純益為2.75元。業績較去年同期大幅下滑，主要是因去年上半年受美國關稅政策影響，客戶提前大舉拉貨，導致基期較高所致。

振樺電今年首季營收35.39億元，季增22.16%、年減40.21%；毛利率47%，季增3.13個百分點、年減2.72個百分點；營益率17.78%，季減1.4個百分點、年減10.24個百分點。

振樺電今年首季獲利大幅年衰退，主要仍是去年同期基期較高所致。

2025年上旬美國政府啟動「解放日」對等關稅，振樺電客戶為規避關稅風險，要求振樺電將全年度訂單提前於上半年出完，尤其是AI半導體檢測平台業務，首季相關業務營收年增約298%，帶動振樺電去年第1季營收、毛利率、營益率及獲利同步寫下歷史新高紀錄。

展望後市，針對美系半導體大廠2026年新世代AI測試設備機台貢獻時間，振樺電先前表示，客戶現有產品的出貨需求持續穩定，至於何時量產新世代產品，要視客戶的安排。

振樺電指出，2025年上半年營收遠超過下半年，預期2026年可望恢復正常，上、下半年呈現四比六。其中，半導體AI測試設備仍將延續動能，公司對未來成長性的評估，長期目標維持「每兩年營收移動平均成長」作為努力方向。

美國 營收 關稅

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