牧德財報／首季 EPS 4.61元 PCB、半導體檢測雙軌布局

牧德科技（3563）30日召開董事會，並經會計師查核通過 114 年第1季財務報表，每股稅後純益（EPS）為 4.61 元，毛利率達 61%，整體獲利表現穩健。

公司表示，第1季營運延續前期成長動能，主要受惠於高階 PCB 應用需求持續回溫，自動光學檢測（AOI）設備出貨維持穩定，帶動整體營收與獲利表現。另受供應鏈市場 IPC、CCD 及記憶體等關鍵零組件價格上揚影響，對成本形成一定壓力，致毛利率較去年同期略為降低，惟在高階產品比重提升及營運效率優化下，已有效吸收部分成本波動影響，整體毛利率仍維持良好水準。

隨著人工智慧、高速運算（HPC）及先進封裝應用發展，電子製程朝高階化與精密化邁進，帶動檢測設備需求持續成長。公司指出，近期推出之電測與 AOI 新產品已陸續進入客戶驗證階段，隨導入進度推進，將有助於提升高階產品比重，進一步優化毛利結構，並為後續營運增添動能。

展望未來，整體接單與出貨動能維持穩定，在 PCB 與半導體檢測設備雙軌布局持續推進下，營運表現可望維持穩健成長步調。牧德將於 5 月 25 日召開股東會，持續與股東分享經營成果。