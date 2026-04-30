瑞昱法說會／AI網通成下半年主軸WiFi 7、車用升級但毛利率承壓

IC設計大廠瑞昱（2379）首季營運明顯回溫，展望後市，公司表示，客戶因應記憶體與製造成本上升而提前拉貨，相關動能可望延續至第2季；不過，下半年能見度仍有限。整體來看，AI導入將推升網通、AI PC、WiFi 7與車用乙太網路需求，但記憶體、封測與晶圓代工成本上升，也使毛利率承壓。

瑞昱第1季合併營收364.2億元，季增38.6%、年增4%；毛利率49.7%，季增6.6個百分點、年減1.9個百分點；營益率11.9%，季增3個百分點、較去年同期由負轉正；稅後純益43.3億元，季增63.1%、年減9.1%，每股稅後純益8.44元。

瑞昱副總經理黃依瑋表示，首季終端需求維持穩定，客戶因預期未來幾個月記憶體與製造成本上升而提前拉貨，預期此情況延續至第2季。至於下半年，雖然部分客戶因供應鏈不確定性轉趨謹慎，但多數仍不願下修訂單預測，主要是希望維持資源分配上的競爭位置。

在產品組合方面，黃依瑋指出，當製造產能、原物料與供應鏈資源吃緊時，客戶更傾向推出高價值、具差異化功能的產品，市場也正轉向具AI功能的解決方案，有助瑞昱長期產品組合改善。其中，網路連接產品受惠AI導入與高速、低延遲基礎建設需求，表現可望相對強勁。

不過，毛利率仍面臨壓力。黃依瑋表示，自今年初以來，DDR4 價格幾乎翻倍，第2季傳統型DRAM合約價仍有進一步上漲壓力，將影響內嵌DRAM產品毛利率；同時，封裝測試已成為供應鏈主要瓶頸，成熟製程晶圓價格雖在首季穩定，但主要晶圓代工廠已釋出後續漲價訊號。

針對晶圓代工與OSAT，黃依瑋指出，進入下半年，供給端限制仍使成本環境面臨結構性壓力，尤其網路連接與AI相關需求具韌性，但供應鏈仍有短缺，價格上行趨勢短期不易緩解。瑞昱將持續與供應商確保資源，並與客戶協調反映成本變化。

產品規格升級方面，瑞昱觀察，AI PC正朝標準化配置發展，包括NPU算力達40 TOPS以上、至少16GB記憶體，並搭配AI功能周邊裝置；高速連接也同步升級，WiFi 7、2.5G與10G Ethernet連接埠正快速成為路由器與主機板標準配置。

瑞昱預期，2026年WiFi 7在PC筆電市場滲透率將超過30%，約為去年的兩倍，高階商用機種採用最積極。不過，路由器與寬頻設備導入速度低於原先預期，主因記憶體成本偏高、與WiFi 6產品價差擴大。至於WiFi 8仍處於開發階段，未來將聚焦提升實際吞吐量、降低延遲與改善可靠性。

網通業務則是瑞昱相對看好的方向。黃依瑋表示，AI快速成長為下半年網通市場帶來上行機會，超大型雲端服務商正從AI實驗邁向工業規模AI工廠，企業端也開始重建資料中心，帶動800G與1.6T Ethernet交換器需求升溫；管理型交換器與GPON也可望受惠基礎建設升級。

車用方面，瑞昱看好軟體定義汽車、區域型E/E架構與AI整合趨勢，推動車用乙太網路需求。公司車用產品也從Ethernet擴大至WiFi、Bluetooth、audio DSP、智慧座艙SoC與顯示re-timer，並開發高速SerDes與顯示控制器等新產品。

整體來看，瑞昱第2季仍有提前拉貨支撐，但下半年能見度有限，毛利率也面臨成本上行壓力；不過，AI帶動PC、網通與車用規格升級，仍將是後續產品組合優化與成長主軸。