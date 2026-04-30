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友達Q1每股虧損0.15元 彭双浪：注意地緣政治、審慎看待經濟前景

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
友達董事長彭双浪。聯合報系資料照
友達董事長彭双浪。聯合報系資料照

面板大廠友達今（30）日舉行法說會，第一季再現虧損，單季每股虧損0.15元。展望今年經濟前景，友達董事長彭双浪指出，「我們對2026年經濟前景審慎看待，當然也不悲觀。不過，我們會密切注意地緣政治發展，隨時動態調整來因應。」

友達今日公布第一季財報，第一季合併營收690.3億元，較2025年第四季減少1.6%，與2025年第一季相比減少4.3%。第一季營業淨損6.4億元，歸屬母公司業主淨損為11.4億元，每股虧損0.15元。

綜觀第一季表現，彭双浪表示，第一季雖然營收減少，不過電視面板價格稍微上升，且新台幣兌美元匯率貶值2%，這個是有利影響。友達持續調整產品組合，空館營業費用，本業營業狀況有望逐季改善。

展望第二季，消費性電子產品已在去年第四季、今年第一季提前拉貨，第二季需求偏弱，相關營收可能較上一季減少。今年因有世足賽、冬季奧運等運動賽事，有望刺激消費者更換電視產品，通路商早已開始備貨，今年上半年相關的備貨潮已經接近尾聲。

至於今年下半年，彭双浪表示，由於美伊戰爭走勢仍不明朗，市場更難預測能源、通貨膨脹等不確定因素，客戶能見度目前也偏低，「能源價格的不穩定會不會推升通膨，造成原物料、成本上升，甚至影響到終端的消費力，都很難說。」因此，友達對今年整體經濟前景審慎看待。

面對可能上漲的原物料、成本，彭双浪也表示，友達會持續進行成本、費用控管，此外，也會同步改善產品設計以及材料的使用率，從源頭控制成本；另外，若原物料成本上升，友達也會在產品售價上進行反應。

董事長 營收 地緣政治 友達 彭双浪

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