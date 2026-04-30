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聯發科上修第一顆ASIC今年營收貢獻20億美元 第二顆明年量產

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科具有優勢地位，大有機會在2028年之前，拿下AI ASIC伺服器運算總出貨量26%的市占率。 路透
聯發科具有優勢地位，大有機會在2028年之前，拿下AI ASIC伺服器運算總出貨量26%的市占率。 路透

聯發科今日不負法人期待，在法說會釋出第一個AI加速器ASIC專案將如期進入量產，並調高其2026年營收貢獻預估至約20億美元，2027年可望達到數十億美元規模；另一個AI加速器ASIC專案，目標於2027年底前進入量產。

雖然聯發科未透露委案客戶，但法人透露這家客戶正是Google，聯發科已與 Google 緊密合作，為其開發 AI 張量處理器（TPU），專注於資料中心與雲端AI加速器領域。

此外聯發科也積極爭取其他資料中心客戶的ASIC專案，提供高階的224G SerDes 技術。公司也相當有信心明後年ASIC營收都會呈現翻倍成長。

聯發科表示，近期各類代理式AI（Agentic AI） 應用快速普及，不僅擴大邊緣裝置的潛在市場，更進一步帶動AI 基礎設施的投資規模，聯發科技透過具差異化的技術與產品組合，同時在邊緣與雲端運算的結構性成長中受惠。

公司預估受惠AI在雲端各類ASIC專案和各智慧裝置平台也都有不錯表現下，今年以美元計算的營收較去年成長中至高個位數百分比。

在各項成長動能中，聯發科雖預期智慧手機將年減15%，但其他智慧裝置平台過去幾年在全球一線消費性品牌、筆電大廠、電信營運商、車廠以及雲端服務商深耕的多項新專案，已陸續或即將於今年進入量產。預期今年智慧裝置平台營收，即便排除全新資料中心ASIC專案的貢獻，仍可達成雙位數的年成長。

聯發科對智慧型手機客戶短期需求仍持謹慎態，公司認為一旦產業供需情況改善，智慧型手機的換機需求也會回到正常軌道，今年在次世代首顆2 奈米旗艦晶片已取得多項設計導入，預期客戶手機於今年第3季底前陸續問世，進而帶動下半年的手機業務回溫。

針對未來的資料中心架構，持續加大研發資源，以打造最頂尖的系統級技術藍圖，在次世代資料中心關鍵技術與測試晶片的開發上，也取得紮實的進展。其中包括第1季對CPO光引擎領導廠商 Ayar Labs投資9000萬美元，並宣布與微軟研究院成功開發出採用 MicroLED 光源的次世代主動式光纖電纜；持續加大資料中心架構投資，包含高速 400G SerDes、64G 晶粒間互連，以及能實現超大面積晶片封裝設計的先進的 3.5D 封裝平台等關鍵技術。

聯發科今日也公布人事晉升案，擢升公司副總經理Vince Hu為公司資深副總經理，掌管資料中心與運算事業的業務發展。

Google 聯發科 營收

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