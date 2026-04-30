聯發科法說會／ASIC專案今年帶來20億美元營收 比原先估計翻倍

晶片大廠聯發科（2454）於30日召開法說會，執行長蔡力行表示，為美國超大型雲端服務供應商所打造的第一款AI加速器ASIC專案進展順利，將如預期進入量產，並預計今年第4季時，AI ASIC晶片業務將可為該公司帶來約20億美元的營收。由於這個數字比其先前提出的10億美元營收規模加倍，因此也讓外界驚艷。

蔡力行同時指出，展望2027年，基於目前聯發科已掌握的產能，非常有信心，上述專案的規模將會擴大到數十億美元的規模。該公司也與客戶及供應鏈夥伴緊密地進行另一個 AI 加速器 ASIC 專案，目標是於2027年底前進入量產。此外，也正積極接洽多項新的資料中心ASIC專案機會，其中有部分專案已經進入最後討論階段。

蔡力行強調，有信心憑藉聯發科的經驗與堅強的技術實力，能滿足快速成長的AI市場需求，並為客戶創造策略價值。