晶豪科財報／首季稅後純益20.6億元、季增近一倍 EPS 7.22元

利基型記憶體IC設計廠晶豪科（3006）30日公告今年第1季營運成果，單季稅後純益20.64億元，季增近一倍、和去年同期相比由虧轉盈，每股純益7.22元，單一季就賺贏過去四年的獲利總和。

公司日前指出，DDR3以下產品供應正在加速退出，包括同業逐步淡出相關市場，將產能轉向高容量產品，使低世代DRAM供給持續收縮，其供應份額將加速成長。

此外，國際大廠亦開始調整產品策略，先前全球前三大NAND廠鎧俠（Kioxia）已通知客戶，將於2026年9月底前停止供應部分舊世代產品，全面停產2D NAND，此舉將進一步壓縮低容量、長生命周期應用的供給來源，對利基型記憶體供應鏈帶來轉單效應，晶豪科亦被市場點名為受惠者之一。